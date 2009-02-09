«Газета по-киевски» оригинально отпраздновала свою 6 годовщину

Вчера, 4 февраля 2009 года, «Издательство «ПрессЦЕНТР» со своими партнерами отпраздновало 6-летие компании.

115 рекламных агентств-партнеров Издательства в течение дня участвовали в мастер-классе «Практика переговоров: радикальный опыт ветеранов», который провел автор программы, известный бизнес-тренер Александр Деревицкий. Вечером этого же дня на фуршете партнеры и сотрудники провозгласили тост за успех и осуществление всех творческих планов Издательства «ПрессЦЕНТР» и его флагмана -«Газеты по-киевски».

- Учиться переговорам можно годами, а можно узнать и отшлифовать 10-12 главных принципов, и быть на голову выше своего конкурента, а значит, одержать победу. Сегодня это стало актуальным как никогда. Это как если вместо многолетнего овладения боевыми искусствами изучить несколько месяцев тайский бокс и чувствовать себя достаточно уверено, - комментирует тренинг Деревицкого директор по маркетингу «Издательства «ПрессЦЕНТР» Оксана Маляренко. - Решение отметить юбилей не банальной вечеринкой, а обучающей программой нам продиктовала сегодняшняя ситуация – мы хотим, чтобы наши партнеры-агентства преуспевали, а их продажи росли.

ООО «Издательство ПрессЦентр» является учредителем и издателем Национальной Сети Городских Газет: «Газеты по-киевски», «Газета нашего района» (Киев), «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки».

Совокупный еженедельный тираж региональных изданий – 835 000 экз.

За дополнительной информацией просьба обращаться в отдел маркетинга «Издательства «ПрессЦентр» к маркетинг-менеджеру Юлии Тороповой;

тел. (044) 492-32-27, моб. 8 095 317 56 49; e-mail: pr@pk.kiev.ua