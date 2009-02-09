Группа «За Украину!» настаивает на введении моратория на проверки малого бизнеса

Киев. 9 февраля. УНИАН. Депутатская группа «За Украину!» настаивает на принятии законопроекта о введении моратория до конца 2009 года на проверки малого бизнеса.

Об этом сообщил руководитель группы, народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это миллионы людей, которые являются незащищенными от чиновничьей вседозволенности», – сказал В.КИРИЛЕНКО. Также он отметил, что этот вопрос уже прописан в законопроекте, который Верховная Рада рассмотрит в ближайшие недели.

Кроме того, группа настаивает на введении моратория на любое увеличение налогового давления. «Эти решения должны быть приняты на уровне как Кабинета Министров, так и Верховной Рады», – считает он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, местные налоги должны оставаться в местных бюджетах. «Мы считаем, что земельный налог должен оставаться в распоряжении местных общин», В.КИРИЛЕНКО подчеркнул он.

Также депутатская группа, по словам В.КИРИЛЕНКО, выступает за пересмотр бюджета «не путем преследования предпринимателей, а путем рационализации статей расходов».