Украинский ученый заявляет, что спецслужбы США сфабриковали уголовное дело против его сына для получения научных разработок

Киев, 9 февраля. УНИАН. Научный сотрудник Международного научно-учебного центра ЮНЕСКО информационных технологий и систем Анатолий ШЕВЕЛЕВ заявляет, что специальные службы США, чтобы получить его научные разработки, сфабриковали уголовное дело против его сына Егора по обвинению в воровстве и продаже кредитных карточек с помощью компьютерного оборудования.

Об этом А.ШЕВЕЛЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Была сфабрикована провокация против моего сына Егора ШЕВЕЛЕВА, который был арестован в Греции 10 мая 2007 года при предъявлении обвинения в продаже ворованных кредитных карточек», - сказал А.ШЕВЕЛЕВ.

По его словам, после ареста сына в Греции на основании украинско-американского договора о взаимной правовой помощи в уголовных делах в его квартире в Киеве был проведен обыск. Обыск проходил при участии сотрудников Службы безопасности Украины и в присутствии сотрудника Посольства США в Украине и агента специальных служб США. «Были изъяты мои научные труды, мои научные достижения и мои работы. И на сегодняшний день все материалы – электронные, компьютерные, флэшки и диски находятся в государственных учреждениях в США», - сообщил он.

При этом, по словам А.ШЕВЕЛЕВА, необходимость обыска в его квартире мотивировалась возможной его причастностью к противоправным действиям сына.

Научный сотрудник отметил, что во время своей работы в системе Академии наук Украины (в 1984-1986 годах) он находился в составе группы программистов, которая разрабатывала программы для многоканальных измерительных приборов, которые затем были установлены на Чернобыльской АЭС.

Ученый сообщил, что с 1993 года он работал также над созданием базы данных, в которой содержались истории болезней 100 тыс. человек и 800 тыс. исследований о влиянии чернобыльской аварии на здоровье человека.

А.ШЕВЕЛЕВ также отметил, что в 1996-1997 годах находился в США по программе «Космические станции и телемедицина», и в рамках этой работы получал предложения от официальных представителей Госдепартамента США продолжить свою работу в Америке, возглавить интересные проекты гражданского и военного назначений.

В пресс-релизе, распространенном во время пресс-конференции, также утверждается, что в 2005 и 2007 годах к А.ШЕВЕЛЕВУ обращались сотрудники спецслужб США с предложением отдать за плату научные разработки и практические достижения. «В частности, их интересовала информация в области разработки и изготовления приборов психофизического воздействия, ориентированных на воздействие как на конкретного человека, так и на группу людей с целью управления или манипулирования психофизическим поведением или состоянием. А.ШЕВЕЛЕВУ предлагали передать в США научные достижения и переехать туда жить вместе с семьёй. На отказ А.ШЕВЕЛЕВА сотрудничать, ему ответили, что «если американцы чего-то хотят, то своего добиваются», и выразили уверенность, что А.ШЕВЕЛЕВ будет работать в США», - отмечается в пресс-релизе.

«Таким образом, спецслужбы США добились своей цели руками украинских правоохранителей - СБУ, Интерпола и Генпрокуратуры, при этом неправомерно использовали межгосударственное соглашение о правовой взаимопомощи", - в свою очередь сказал правозащитник Эдуард БАГИРОВ.

Он отметил, что в сентябре прошлого года греческий суд рассматривал 65 обвинений, выдвинутых американцами против сына А.ШЕВЕЛЕВА, из которых 60 отменили. "Это о чем-то уже говорит? Сейчас рассматриваются оставшиеся пять обвинений», - отметил правозащитник.

По его словам, в настоящее время Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура и СНБО проводят проверку информации, изложенной А.ШЕВЕЛЕВЫМ.

«Я считаю, что те претензии (против сына), которые предъявляет американская сторона, должны рассматриваться на территории Украины, а не США. И я добиваюсь, чтобы восторжествовало правосудие», - подчеркнул А.ШЕВЕЛЕВ.