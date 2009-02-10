Виртуальная флешка e-Disk : скачать всё

На виртуальной флешке e-Disk от УКРНЕТ появилась возможность скачивать сразу несколько выбранных файлов и папок одним архивом.

Наверное, каждый согласится, что скачивание файлов из Сети – это не всегда быстро. К примеру, сохранили Вы на свой e-Disk документы на подпись, приехали в офис и давай срочно скачивать файлы один за другим. На это уйдет минимум 10 минут. А если завтра экзамен и Вам срочно нужен отсканированный конспект? Ведь это вам не просто документ из папки в папку перебросить – на каждый файл приходится около трёх операций: выделить его, скачать и сохранить потом в нужную директорию, среди других тематических документов. А что делать, если на Вашей виртуальной флешке 30 таких файлов или больше? Страшно представить, сколько времени уйдёт на их скачивание.

Чтобы избавить своих пользователей от подобных проблем, e-Disk запускает новую удобную функцию – возможность скачивать файлы все и сразу в один клик. Принцип действия до смешного прост: зайдя на свою виртуальную флешку, достаточно выбрать необходимые файлы, нажать кнопку «Скачать все» и указать место сохранения. Все выбранные файлы окажутся на Вашем компьютере в ZIP-архиве, который поддерживается всеми популярными программами-архиваторами, так что просмотреть скачанное не составит труда.

Теперь, когда на виртуальной флешке помещается в 4 раза больше файлов, «Скачать все» не только облегчит работу с e-Disk, но и сэкономит драгоценное время. И не важно, сколько файлов нужно загрузить - один, два или двадцать.

Справка о виртуальной флешке e-Disk

e-Disk - это виртуальная флешка объемом 4 Гб для хранения информации в Интернете. В сентябре 2008 года e Disk бесплатно получили все пользователи украинской электронной почты FREEMAIL, а также те пользователи Сети, которые зарегистрировали аккаунт УКРНЕТ. Абоненты сервиса могут бесплатно хранить на e-Disk любое количество файлов в течение неограниченного периода времени и делиться файлами с другими пользователями, которых сами же выбирают. Важным преимуществом сервиса является его размещение в украинской сети UA-IX.