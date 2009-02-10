Компания «Dia West» прогнозирует падение выручки в 2009 году более чем на 30%

Киев. 10 февраля. УНИАН. АО «Dia West – Компьютерный мир» прогнозирует падение выручки от продаж компьютерной продукции производства компании в 2009 году более чем на 30%.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления компании Анатолий БАЛЮК.

По его словам, в текущем году доход компании ожидается на уровне 24 млн. долл. (184,8 млн. грн. по курсу), тогда как в прошлом выручка компании составила 266 млн. грн.

«Это существенное снижение, которое обусловлено в первую очередь тем, что, пытаясь не потерять клиента, мы сознательно идем на снижение стоимости продукции в нашей сети», - сказал А. БАЛЮК.

В то же время, по словам председателя правления, в количественном отношении продажи компьютерной техники предполагается сохранить на уровне прошлого года, за исключением ноутбуков, поскольку в данном сегменте наметилась тенденция непропорционального перенасыщения рынка.

А. БАЛЮК также сообщил, что в текущем году «Dia West» будет пытаться сохранить количество магазинов сети на уровне IV квартала 2008 года – 67 магазинов. При этом не исключается открытие новых точек продаж, однако пропорционально числу закрываемых магазинов.

«Если мы сохраним сеть на уровне начала года, я буду считать это большим достижением», - сказал председатель правления, уточнив, что в прошлом году компании пришлось закрыть 21 магазин, не оправдавших себя по уровню прибыльности.

А.БАЛЮК отметил, что с сентября прошлого года, реагируя на влияние кризиса на рынок IT, компания провела ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового положения.

В частности, компания решила избавиться от непрофильных направлений бизнеса. Были закрыты турагентство «ДиаВест-тур» и департамент корпоративных проектов. Также были заморожены проекты, связанные со строительством недвижимости. Кроме того, было принято решение об оптимизации структуры персонала и фонда оплаты труда. Персонал и зарплата сотрудников головного офиса были сокращены на 30%. В то же время компания пошла на нестандартный шаг, решив увеличить размер комиссионных продавцам в своей сети в 1,5 раза.

«Я надеюсь, что этот шаг позволит привлечь в наши магазины лучших продавцов», - отметил А. БАЛЮК.

Справка УНИАН. АО «Dia West – Компьютерный мир» создано в 1994 году. Сеть компании насчитывает 67 магазинов в 53 городах Украины. Компания реализует компьютерную и офисную технику, программные продукты.

По данным GfK Ukraine, по итогам прошлого года доля компании на рынке компьютеров составляет 4%, мониторов – 2,3%, ноутбуков – 3%.