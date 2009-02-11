Политсовет блока НУ-НС завтра обсудит вопрос ротации членов правительства по их квоте

Киев. 11 февраля. УНИАН. В четверг, 12 февраля, политсовет блока “Наша Украина – Народная самооборона” обсудит вопрос ротации членов Кабинета министров по квоте НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции НУ-НС, председатель партии Христианско-демократический союз Владимир СТРЕТОВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, завтра во второй половине дня политсовет блока будет решать вопрос относительно замены некоторых членов правительства. “Но дискуссия идет давно, например, вопрос замены гуманитарного блока (правительства) неминуемо вызывает вопрос: что будет с Евро-2012”, - сказал В.СТРЕТОВИЧ, отметив, что на сегодняшний день вопрос ротации гуманитарного блока еще открыт.

В то же время он подчеркнул, что свою должность точно сохранит министр образования Иван ВАКАРЧУК. По словам В.СТРЕТОВИЧА, это необходимо для того, чтобы завершить начатую им реформу образования. Также имеет шансы сохранить свою должность министр молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО. “Но окончательно решение еще не принято и не согласовано”, - отметил он.

В.СТРЕТОВИЧ также сказал, что сегодня не поднимается вопрос о возможности отдать определенное количество должностей в правительстве по квоте НУ-НС Блоку Литвина. Насколько известно В.СТРЕТОВИЧУ, Блок Литвина “уже получил правительственные должности в виде генерального директора “Укрзализницы”, руководства Госкомзема и Госрезерва”.

Депутат сообщил, что от возглавляемой им партии ХДС на должность министра юстиции была выдвинута кандидатура Игоря КОЛИУШКО. В то же время В.СТРЕТОВИЧ отметил, что у партии нет возражений по действующему министру Николаю ОНИЩУКУ, но если будет принято решение его менять, то партия будет предлагать свою кандидатуру.