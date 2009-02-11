Богословская заявляет о блокировании работы ВСК по газовым вопросам представителями БЮТ и НУ-НС

Киев. 11 февраля. УНИАН. Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет о попытках блокирования ее работы представителями фракций Блока Юлии Тимошенко и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

И.БОГОСЛОВСКАЯ выразила удивление по поводу того, что вчера, 11 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Президент Виктор ЮЩЕНКО призвал ВСК заняться “газовыми” вопросами. По ее словам, “работу ВСК пытаются заблокировать представители БЮТ и НУ-НС в комиссии”. Вместе с тем И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что все, что сможет сделать ВСК, вскоре будет обнародовано.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напомнила, что окончательный отчет ВСК состоится 13 марта. “Если буду жива и здорова, то вы обязательно его услышите”, - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада Украины не утвердила проект постановления “О предварительном отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах”, внесенный председателем ВСК, депутатом от ПР И.БОГОСЛОВСКОЙ. За его принятие проголосовали только 192 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР своим решениям отказалась принять во внимание предыдущий отчет ВСК и направить его Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины.

Проектом постановления также предлагалось признать, что срыв переговоров о заключении контрактов на поставку газа в Украину и его транзит по территории Украины привел к тяжелым последствиям для страны и граждан.

Также проектом предусматривалось признать, что провозглашенные руководством Российской Федерации обвинения в адрес Украины в краже природного газа не подтвердились, а временный отбор газа из транспортной системы не имел целью кражу газа, а был временным отбором в связи с техническими проблемами перевода ГТС Украины в обратный режим.

Кроме того, ВСК предлагала депутатам признать, что украинская сторона действовала непрофессионально, провоцировала конфликт и осуществила скоординированный шантаж российской стороны, что привело к срыву поставок газа, а Генпрокуратура Украины, СБУ должны были возбудить уголовные дела по фактам злоупотреблений служебным положением.