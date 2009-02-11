Региональные предприниматели требуют от властей принять до 1 марта меры по минимизации влияния кризиса на бизнес

Киев. 11 февраля. УНИАН. Представители предпринимателей из регионов Украины обращаются к властям с требованием немедленно принять меры по минимизации влияния кризиса на малый и средний бизнес до 1 марта, в частности – уменьшить налоговое давление и облегчить доступ к кредитным ресурсам.

Об этом заявила председатель организации работодателей «Хмельниччина» Надежда ПОГОСЯН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Предприниматели отмечают необходимость стабилизации курса гривни, создания условий для реструктуризации долговых обязательств коммерческим банкам, в том числе путем погашения ипотечных кредитов без штрафных санкций. Они также требуют введения моратория на все виды контрольных проверок сроком на 1 год, введения декларативного принципа выдачи разрешений, немедленного принятия закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения разрешительных процедур», «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины».

Проблемными на сегодня остаются для предпринимателей вопросы уменьшения налогового давления. Они требуют от властей ведения единого социального взноса в размере не больше 25% от предпринимателей-физических лиц, упрощенного механизма возмещения НДС. Кроме того, необходимо уменьшить ставки аренды государственного и коммунального имущества до 2-6% его оценочной стоимости в зависимости от вида деятельности арендатора.

По словам Н. ПОГОСЯН, условия, в которых сегодня находится малый и средний бизнес, не позволяют наполнять бюджет и сохранять рабочие места, а также содержать собственные семьи.