Экономика Украины держится на плаву только из-за того, что 70% бизнеса находится в тени -мнение эксперта

Киев. 12 февраля. УНИАН. Экономика Украины держится на плаву, только из-за того, что 70% бизнеса находится в тени.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал эксперт по преодолению кризисных явлений в странах с рыночной экономикой Сергей ТРЕПШИН.

«Более 70% экономики находится в тени. Трудно сказать, хорошо это или плохо, так как это палка о двух концах. Если бы у нас все было наоборот - 70% экономики было белой и 30% темной, то Украине как государству уже наверно лет восемь назад пришел бы крах, ее бы просто не существовало» - сказал С.ТРЕПШИН.

По его мнению, ни Европе ни России не выгодно, чтобы Украина имела сильную и стабильно развивающуюся экономику, да и сама украинская власть, по словам ТРЕПШИНА, прикладывает максимум усилий, чтобы усложнить жизнь бизнесу.

«В существовании Украины не заинтересована ни Европа, ни Россия, то есть единое неделимое государство, экономически независимое в центре Европы никому не надо. Не нужно верить в иллюзии, что мы кому-то нужны» - отметил ТРЕПШИН. – «Украина и существует эти 18 лет только из-за того, что основная экономика у нас находится в тени. И эта бездарная власть, начиная с КРАВЧУКА (первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК- УНИАН) и заканчивая сегодняшней (была она где-то лучше, где-то хуже, но хорошей власти у нас не было), из-за того что все держится на тени, развалить нас не может. Была бы экономика белая, развалили бы уже давно, и очень даже хорошо с этим справились бы».