Журнал «Фокус» назвал 50 банков, в которых лежат деньги украинцев

12 февраля 2009 года журнал новостей «Фокус» впервые представил 50 банков, в которых лежат деньги украинцев, а также рейтинг 20 человек, от которых зависит будущее банковской системы в Украине.

Из 180 банков страны редакция журнала отобрала 50 крупнейших по размеру размещённых в них депозитов населения. «Этим финучреждениям украинцы доверили 191 млрд. грн. – более 90% всех депозитов физических лиц», - сообщает Фокус. Оценив размеры капитала, покрытие капиталом депозитов, рентабельность активов, положение собственников, а также учтя международные рейтинги, «Фокус» сделал некоторые выводы.

Как показало исследование, большую часть своих сбережений украинцы доверили банкам с отечественным капиталом – там находится 66% депозитов физлиц, или 125 млрд. грн. Дочерние банки российских финансовых структур имеют высокие показатели финансовой устойчивости, на 1 гривну депозитов клиентов в российских банках приходиться 1,8-1,9 грн. собственного капитала. Совокупный капитал всех 50 банков покрывает 53% депозитов клиентов. При этом лишь у семи банков размеры капитала превышают объем вкладов физлиц. Немаловажным есть тот факт, что капитал двух госбанков составляет 22% от капитала всей пятидесятки, а Ощадбанк с капиталом 15,5 млрд. грн. лидирует по этому показателю среди всех.

30 банков из списка имеют рейтинги международных рейтинговых агентств. «Это важный показатель финансового положения банка. Ведь без рейтинга Moody’s, Standard&Poor’s или Fitch банку гораздо сложнее привлекать займы из-за рубежа, а сейчас, в условиях денежного голода, этот фактор может стать решающим. Кроме того, сам факт, что банк потратил более $100 тыс. на присвоение ему рейтинга, говорит о его серьёзных намерениях», - сообщает редакция.

По результатам исследования 10 банков прошлый год закончили с рентабельностью менее 0,1%. Этот показатель говорит о том, что на 1 грн. своих активов банк получает меньше 0,1 коп. прибыли. Всего за 2008 год 50 банков заработали 5,8 млрд. грн. – в среднем по 0,75 коп. на 1 грн. активов.

Также редакция журнала назвала 20 человек, от которых зависит будущее банковской системы. Первая пятерка выглядит следующим образом. Почетное первое место занял простой украинец- вкладчик банка, поскольку именно вкладчики могут обанкротить практически любой банк – для этого достаточно одновременно потребовать возврата вкладов. На втором месте находится Виктор Ющенко, третья позиция за Владимиром Стельмахом, председателем правления НБУ, после которого идут Юлия Тимошенко и Анатолий Шаповалов.

Для справки:

Журнал новостей «Фокус» – общенациональный news magazine. Тираж 34 390 тысяч экземпляров. Аудитория одного номера - 99,17 тыс. человек(PMI 08/2). Цель «Фокуса» – дать занятому человеку возможность сфокусироваться на важном, не упустив значимых деталей. Среди регулярных эксклюзивных рейтингов журнала: 200 влиятельных украинцев, 100 самых влиятельных женщин, 130 самых богатых украинцев, лучшие города для жизни в Украине, 35 самых перспективных молодых политиков страны, 100 самых богатых людей страны. Проект входит в состав лидера украинского рынка прессы Издательского Дома «Украинский Медиа Холдинг».