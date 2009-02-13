Большинство украинцев считают неприемлемым для правительства брать у России кредит на покрытие дефицита бюджета - опрос

Киев. 13 февраля. УНИАН. Большинство украинцев - 59% - считают неприемлемым для правительства брать у России кредит на покрытие дефицита государственного бюджета.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской исследовательской компанией GFK по заказу Национального института стратегических исследований. Результаты исследования представил на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий РУБАН.

В частности, категорически против кредита России высказались 48% опрошенных, “скорее нет” - 11%.

23% респондентов положительно относятся к кредиту у РФ, 8% - “скорее да”, 12% затруднялись с ответом.

На вопрос, “считаете ли вы приемлемым для правительства брать кредит у России, если по его условиям российские предприятия получат льготы на приобретение украинской собственности?”, 55% опрошенных ответили “нет”, 16% - “да”, 10% - “скорее нет”, 5% - “скорее да”.

На вопрос, “где правительство должно взять средства для выплат из госбюджета зарплат и пенсий?”, 41% респондентов ответил, что нужно сократить другие расходы госбюджета (кроме зарплат и пенсий), 15% считают, что нужно взять кредиты за рубежом, 6% - напечатать гривни на недостающую сумму, 4% - повысить налоги для предприятий, 2% - сэкономить, сократив зарплаты и пенсии, 1% - повысить налоги для граждан.

В случае, если Украина все же примет решение о привлечении иностранных кредитов, лишь 21% опрошенных поддерживают выбор России как страны-кредитора.

Вместе с тем 29% респондентов считают, что Украине вообще не нужно брать кредиты за рубежом, 15% уверенны, что кредит лучше брать в одной из стран Европы, 14% - у финансовых организаций (МВФ, Всемирный банк и тому подобное) .

Опрос проведен методом телефонного интервью. Всего опрошено 600 респондентов Максимальная возможная погрешность составляет 4%. Опрос проведен 10-12 февраля.