Хлебопеки просят правительство разрешить АФ предоставлять им зерно с отсрочкой платежей

Киев. 16 февраля. УНИАН. Хлебопеки просят правительство разрешить Аграрному Фонду предоставлять им зерно с отсрочкой платежей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ.

По словам В.СЛАБОВСКОГО, на сегодня в хлебопекарской отрасли сложилась сложная ситуация из-за роста цен на газ, необходимости предоплаты за энергоносители, муку и другое сырье, из-за расчетов по валютным кредитам, поскольку валютные колебания значительно удорожают их обслуживание.

Он также отметил, что, не смотря на свои обещания, правительство не принимает меры для стабилизации ситуации в отрасли.

В связи с этим хлебопеки намерены провести забастовку и митинги. Они требуют от Верховной Рады Украины срочно рассмотреть и принять закон о мерах для минимизации последствий финансового кризиса в хлебопекарской отрасли. Кроме того, хлебопеки просят Кабмин отменить постановление о регулировании рентабельности на массовые сорта хлеба. По их мнению, в таком случае, власти вынуждены будут договариваться с производителями, тогда как сейчас просто жестко диктуют условия.

В.СЛАБОВСКИЙ отметил, что в условиях кризиса отмена регулирования позволит производителям оперативно реагировать на изменяющиеся условия на рынке.

При этом он заявил, что при отмене регулирования рентабельности цена на хлеб не вырастет, поскольку на сегодня она и так «рыночная».

Президент всеукраинской ассоциации пекарей отметил, что хлебопеки взяли кредиты в валюте, и теперь колебания курса валют усугубляют ситуацию в отрасли. По мнению В.СЛАБОВСКОГО, средняя цена буханки хлеба на сегодня составляет 3 грн., вместе с тем, она должна быть выше приблизительно на 10%, если предприятия смогут перекредитоваться у банков и пролонгировать кредиты. Если же нет, то они вынуждены будут закладывать разницу в курсе в себестоимость хлеба.

Напомним, в Украине местные органы власти имеют право устанавливать предельные уровни рентабельности производства муки и массовых сортов хлеба. На сегодня областные государственные администрации своими распоряжениями установили ограничения рентабельности на производство массовых видов хлеба на низком уровне (для большинства областей - на уровне 2-5%, в отдельных областях до 15%), что не обеспечивает получение предприятиями прибыли, необходимой для расширения развития производства.