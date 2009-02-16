Киевский “Единый Центр” выступает против введения платных медицинских услуг в столице

Киев. 16 февраля. УНИАН. Киевская городская организация партии “Единый Центр” выступает против введения платных медицинских услуг в столице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель киевского “Единого Центра” Виктория ЛИСНИЧАЯ.

Она заявила, что сегодня из-за действий действующей городской власти киевские медики оказались в чрезвычайно трудном положении.

Как сказала В.ЛИСНИЧАЯ, невзирая на то, что зарплата работников медицинских заведений и так мизерная, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще и своим решением безосновательно отменил надбавки к их зарплате.

Лидер киевского “Единого Центра” также обвинила Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в том, что он заставляет главных врачей медицинских заведений столицы подписывать контракты на “кабальных” для них условиях.

При этом В.ЛИСНИЧАЯ призвала медиков в любом случае не подписывать такие документы, а, наоборот, - протестовать против подобных действий киевской власти.

В.ЛИСНИЧАЯ выступила кардинально против введения платы за медицинские услуги в Киеве. “В условиях кризиса – это геноцид народа”, – заявила она.

По словам В.ЛИСНИЧЕЙ, по процедуре, в случае принятия городской властью такого решения, его должно утвердить управление юстиции. “Я призываю управление юстиции не нарушать закон и не подписывать такое решение”, – сказала лидер киевской организации “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, в последнее время власть Киева выдвинула ряд инициатив, которые вызвали большой резонанс. В частности, речь идет о решении КГГА ввести плату за медицинские услуги в столице, за посещение кладбищ, за «дополнительные услуги» ЖЭКов и тому подобное.

Невзирая на предписание прокуратуры о незаконности введения КГГА платы за медуслуги, 3 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что официальная плата за медицинские услуги в лечебных заведениях Киева может быть введена с 1 марта.

10 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу отменит решение о введении платных услуг в сфере медицины, если оно будет принято.

«Если будут появляться случаи попытки взимания платы с населения - это преступление, и необходимо обращаться в правоохранительные органы», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.