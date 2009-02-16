Ассоциация лидеров турбизнеса Украины начала добровольную сертификацию турагентств

Киев. 16 февраля. УНИАН. Ассоциация лидеров туристического бизнеса Украины (АЛТУ) начала добровольную сертификацию туристических агентств.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации Тарас ДЕМУРА.

По его словам, агентства, которые пройдут сертификацию, получат «Знак качества АЛТУ» и будут внесены в реестр ассоциации, как фирмы, предоставляющие качественные туристические услуги.

Т.ДЕМУРА отметил, что эта инициатива АЛТУ не является попыткой передела рынка, а призвана улучшить качество туристических услуг. Он также отметил, что на сегодня в Украине зарегистрировано до 7 тыс. турагентств, из них около 5 тыс. являются активными, такими «которые с какой-то периодичностью работают», при этом за качеством услуг такого количества компаний сложно проследить. «Знак качества», по словам Т.ДЕМУРА, станет «маячком», который будет свидетельствовать о хорошем качестве услуг, предоставляемых отмеченным агентством.

По словам вице-президента АЛТУ Елены ШАПОВАЛОВОЙ, особенно это актуально сейчас, когда в первом чтении в парламенте прошел законопроект №3429, которым отменяется лицензирование агентской деятельности. «То есть, любое юридическое лицо, любой ларек сможет продавать туристические путевки, не имея опыта», - отметила она.

По словам Е.ШАПОВАЛОВОЙ, для прохождения сертификации необходимо оставить заявку на сайте АЛТУ, после чего в офис турагента будет направлена мобильная группа для проверки персонала, документации, помещения и пр. За этим следует этап он-лайн анкетирования, которое включает 900 вопросов по разным направлениям (зависимо от предоставляемых услуг, стран, в которые тот или иной агент продает продукт). Вопросы анкеты различаются для менеджмента и менеджеров фирмы.

Как отметила Е.ШАПОВАЛОВА, таким образом, клиент турфирмы, имеющей «Знак качества», будет уверен, что получит качественную услугу, либо свои деньги обратно в случае форс-мажорных обстоятельств. Для реализации обязательств АЛТУ заключила страховой договор с СК «Европейское туристическое страхование» на общую сумму 1 млн. евро.

Справка УНИАН. На сегодня Ассоциация лидеров турбизнеса Украины объединяет 10 ведущих отечественных туроператоров. Ассоциация является неприбыльным добровольным негосударственным объединением предприятий и организаций, которые осуществляют деятельность в туристической сфере. Среди ее целей - эффективное сотрудничество с органами власти, международными организациями, формирование благоприятных условий для деятельности компаний на рынке, усовершенствование отечественной законодательной базы в туристической сфере и пр.