Украинский режиссер Янчук на Венсенском кинофестивале получил первый приз за фильм “Голод-33”

Киев. 16 февраля. УНИАН. Украинский кинорежиссер Олег ЯНЧУК на нынешнем Венсенском кинофестивале получил первый приз Анри Ланглуа (европейская номинация) за фильм “Голод-33”.

Как сообщил О.ЯНЧУК на пресс-конференции в УНИАН, “Голод-33” - это первый художественный фильм, снятый в Украине, который поднимает тему геноцида украинского народа - Голодомора, унесшего миллионы человеческих жизней.

Он напомнил, что фильм “Голод-33” есть в школьной программе.

По словам режиссера, планируется осуществить перевод фильма на несколько языков, в частности, русский. “Этот фильм демонстрируется в России, он есть в формате DVD, но мы решили сделать новую редакцию, и я думаю, что вскоре он появится в этой новой редакции”, - сказал О.ЯНЧУК. На сегодняшний день фильм есть только с английскими субтитрами.

Доктор искусствоведения, профессор, академик Академии искусств Украины Вадим СКУРАТИВСКИЙ считает показ этого фильма на французском кинофестивале “знаковым событием” не только в истории украинского кино, но и в национальной истории.

“То, что на этом фестивале показали украинский фильм о 33-м годе - это победа мировоззренческая, идеологическая и политическая”, - сказал он.

2 февраля этого года в Венсене (Франция) завершил работу 4-й международный кинофестиваль кинематографического наследия имени Анри Ланглуа. Целью фестиваля является показ старых восстановленных фильмов, а также новых фильмов, которые касаются темы современной истории. Украина на нынешнем фестивале, кроме фильма О.ЯНЧУКА “Голод-33”, была представлена документальной лентой “Жатва отчаяния” (режиссеры С.НОВИЦКИЙ, Ю.ЛУГОВОЙ).

В предыдущие годы приза Анри Ланглуа были удостоены режиссеры София КОППОЛА, Клод ПИНОТО, Франческо РОССИ.