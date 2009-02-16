Фракция БЮТ в Киевраде призывает Черновецкого добровольно уйти в отставку

Киев. 16 февраля. УНИАН. Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете призывает мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО добровольно сложить свои полномочия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО.

По его словам, киевляне не должны ждать еще целый год до следующих выборов.

“Мы призываем Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО добровольно написать заявление об отставке из-за неспособности исполнять свои обязанности”, – заявил А.ЗИНЧЕНКО.

Он отметил, что сегодня все больше депутатов Киевсовета выступают против политики действующего мэра, против его решений начинают голосовать те, кто раньше этого не делал.

По словам А.ЗИНЧЕНКО, в случае, если большинство, которое выступает против Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, будет с каждым голосованием подтверждать свое существование, то постепенно можно будет подойти к рассмотрению кадровых вопросов. По просьбе журналистов А.ЗИНЧЕНКО уточнил, что в случае образования стойкого большинства оно рассмотрит вопрос отстранения от ведения заседаний секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Как сообщалось, ранее в интервью УНИАН О.ДОВГИЙ заявил, что “попытка” отстранить его от председательствования на последнем заседании сессии Киевсовета происходила “путем подделки документов”.

“Это была незаконная попытка завладеть президиумом путем подделки документов и фальсификации... КЛИЧКО продемонстрировал документ с 61 подписью, но там дважды стояла подпись депутата КАРПУНЦОВА. Следовательно, 61 подписи нет ”, - заявил О.ДОВГИЙ.