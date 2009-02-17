Открывается съемочный период нового телевизионного фильма «ЭТО Я»-совместного проекта «Интер Медиа Продакшн» и «Студии Байрак».

В среду, 18 февраля, традиционным разбитием тарелочки откроется съемочный период нового телевизионного фильма «ЭТО Я»

«Это я» - совместный проект «Интер Медиа Продакшн» и «Студии Байрак». Автор сценария и режиссер картины – Оксана Байрак. Продюсеры фильма – Егор Бенкендорф и Оксана Байрак.

Главные роли в фильме исполнят российские актеры Сергей Комаров («Молодые и злые», «Хочу ребенка», «Поколение Пи») и Екатерина Семенова («Есенин», «Увидеть Париж и умереть», «Граф Крестовский»). Также в съемках примут участие Владимир Горянский («День рождения буржуя», «Семь дней до свадьбы», «Хочу ребенка»), Ада Роговцева, Дарья Лобода, Дмитрий Суржиков, Дмитрий Оськин и другие.

В первый съемочный день состоится съемка эпизодов с участием Сергея Комарова, Елены Семеновой и Владимира Горянского.

Съемки будут проходить на территории Лечебно-реабилитационного центра, улица Радянська, 4, с. Капитановка, Киевско-Святошинский р-н, Киевская область.

О фильме:

«Это я» - второй опыт сотрудничества компании «Интер Медиа Продакшн» и «Студии Байрак». Первый совместный проект - фильм «Хочу ребенка» с Ольгой Кабо и Максимом Коноваловым в главных ролях - с успехом прошел 11 января на телеканале «Интер». Картина стала лидером просмотра в своем слоте с рейтингом 10,97% при доле 25,16%.

По вопросам аккредитации обращаться к Тарасу Фролову: 490-67-65 (вн. 36-82), 38 067 442-17-43.