Грузовые автоперевозчики объявили о проведении с 18 февраля Всеукраинской забастовки

Киев. 17 февраля. УНИАН. Представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель забастовочного комитета Руслан КАПАНАДЗЕ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Нас тревожит и наталкивает на эти действия неэффективная деятельность органов власти нашего государства в преодолении экономического кризиса и минимизации его последствий. Государство продемонстрировало свою несостоятельность защитить интересы рядовых граждан в условиях финансовой нестабильности, что, в свою очередь, вызывает возмущение широких слоев населения и порождает акции протеста и другие формы самозащиты», – отметил Р.КАПАНАДЗЕ.

По его словам, основным требованием для улучшения условий на рынке автомобильных перевозок является немедленная разработка механизма распределения между государством, банком и заемщиком ответственности по обслуживанию кредитов на период кризиса.

При этом он отметил, что перевозчики, как и все, являются участниками кредитных отношений с банковскими учреждениями, и считают несправедливой и недопустимой ситуацию возложения односторонней ответственности за последствия экономического кризиса на плечи простых граждан.

Вместе с тем, по словам Р.КАПАНАДЗЕ, перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок; принятие единого пакета документов для наемной рабочей силы (шоферов) и грузов.

Также грузоперевозчики требуют транспортный сбор «заложить» в цену топлива и ввести контроль над его целевым использованием (при принятии минимальных тарифов на перевозку грузов); внести изменения в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок; улучшить инфраструктуру и качество дорог; ввести ответственность за перегруз автомобилей заказчиком или получателем груза; разрешить движение автотранспорта через Киев в дневное время для загрузки/разгрузки автомобилей и др.

Р.КАПАНАДЗЕ отметил, что 18 февраля в Киеве ожидается участие в акции протеста, как минимум, 300 грузовых автомобилей (движение грузовиков будет организовано по Окружной дороге от пр. Победы до Жулянского моста и по пр. Победы до здания Министерства транспорта и связи, возле которого будет организован штаб акции). «Никто не хочет парализовать движение в Киеве…», – добавил он.

Также он отметил, что сейчас представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины завершают процесс объединения в единую Всеукраинскую ассоциацию автоперевозчиков, которую планируют в ближайшее время зарегистрировать в Министерстве юстиции.