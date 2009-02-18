Украинские неправительственные организации требуют от власти большей прозрачности в вопросах реализации наркополитики

Киев. 18 февраля. УНИАН. Представители украинских и международных неправительственных организаций требуют от органов государственной власти, отвечающих за реализацию политики относительно наркотических веществ, большей прозрачности и открытости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, которая была принята сегодня по результатам заседания круглого стола в УНИАН “Сила наркополитики или наркополитика силы!?”.

По словам одного из организаторов круглого стола представителя Международного альянса ВИЧ/СПИД в Украине Павла СКАЛЫ, поводом для проведения мероприятия стала 14-я годовщина принятия Верховной Радой Украины трех основных законов по противодействию и урегулированию оборота наркотических веществ, которые заложили фундамент государственной наркополитики.

В то же время участники круглого стола отметили, что за 14 лет своего существования отечественная наркополитика не привела к кардинальному улучшению ситуации с употреблением наркотических веществ. Количество наркозависимых людей и разновидностей наркотиков в Украине постоянно растет. По данным Международного альянса по ВИЧ/СПИД, только потребителей инъекционных наркотиков в Украине насчитывается 402 тыс. человек.

“Наркопреступность превратилась в организованный наркобизнес, который все чаще контролируется коррумпированными чиновниками и правоохранителями. Но почему-то именно наркозависимые, а не представители организованной наркопреступности, до сих пор остаются основным объектом внимания правоохранительной и пенитенциарной систем”, - констатировал П.СКАЛА.

Вместе с тем участники круглого стола отметили также определенные прогрессивные сдвиги в наркополитике государства, которые произошли в 2008 году: устранение на законодательном уровне государственного монополизма на обращение наркотических препаратов, принятие стратегии уменьшения вреда от последствий употребления наркотиков, введение программ заместительной терапии метадоном в большинстве регионов Украины и тому подобное.

В то же время, по оценкам экспертов, доступность лекарственных наркотических средств для больных, которые нуждаются в обезболивании, паллиативной, заместительной и хосписной помощи, остается одной из самых низких в Европе, то есть чрезвычайно усложненной из-за многочисленных нормативных препятствий, которые сохранились еще с советских времен.

Представители неправительственных организаций отметили, что внутренняя и международная государственная наркополитика Украины требует большей прозрачности, привлечения к их формированию и реализации представителей гражданского общества из числа профессиональных экспертов, сообщества наркозависимых людей и их родителей.

Эксперты также рекомендовали компетентным органам государственной власти учесть требования и заключения принятой резолюции в директивах делегации Украины, которая 11-20 марта 2009 года в Вене (Австрия) будет принимать участие в работе 52-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.