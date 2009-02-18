Медики выступают за создание “Ассоциации больниц Украины”

Киев. 18 февраля. УНИАН. Медицинские работники выступают за создание “Ассоциации больниц Украины”.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Заслуженный врач Украины, заместитель руководителя Государственного управления делами (ГУД) Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ отметил, что сфера здравоохранения сегодня является разбалансированной и дезинтегрированной системой предоставления медицинской помощи населению. Он отметил, что в этой системе существует много недостатков: отсутствие четкой вертикали власти, включающей коммунальные и ведомственные лечебные заведения; отсутствие медицинских менеджеров высокого уровня; кадровая диспропорция; узкопрофильность врачей; дефицит кадров в первичном звене здравоохранения и сельской местности; высокая текучесть медицинских кадров из государственных и коммунальных учреждений; чрезмерность государственного регулирования.

«На сегодняшний день создание “Ассоциации больниц Украины” является одним из ключевых выходов из ситуации с точки зрения того, как это происходило в странах ближнего и дальнего зарубежья», - сказал он.

По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, целью создания ассоциации является обеспечение необходимого уровня медицинской помощи населению и защита социально приемлемого уровня финансирования больниц в условиях экономического кризиса. Создание ассоциации больниц даст возможность, благодаря членству организации в “Европейской федерации больниц”, получать консультативную помощь в сфере менеджмента медицинских заведений.

В свою очередь, директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова, профессор Юрий ПОЛЯЧЕНКО отметил, что создание “Ассоциации больниц Украины” будет способствовать обмену опытом между больницами и внедрению стандартов протоколов лечения.

«Учитывая, что ресурсов в отрасли не хватает, стандарты протокола лечения могут реально помочь каждому пациенту и обеспечить на первом этапе экономию государственных средств”, - сказал он.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО также отметил необходимость законодательного обеспечения деятельности медицинской системы в нынешних условиях. В частности, он считает, что нужно возобновить действие закона “О лечебных заведениях”, который регулирует деятельность конкретного лечебного заведения, способного в пределах своих финансовых возможностей реагировать на те или иные вызовы, которые сегодня существуют в системе.

Он также считает, что необходимо законодательно определить что такое “медицинская помощь” и что такое “медицинская услуга”. “Если мы сегодня сможем определить вопрос медицинской помощи и медицинской услуги, мы сможем дать ответ на инициативу города Киева относительно платных услуг”, - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.