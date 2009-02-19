Необдуманные заявления отдельных украинских политиков привели к затягиванию переговоров об освобождении «Фаины» – глава «Укрспецэкспорта»

Киев. 19 февраля. УНИАН. Необдуманные заявления отдельных украинских политиков о сборе средств для выплаты выкупа сомалийским пиратам привели к затягиванию переговоров об освобождении «Фаины».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК.

По его словам, украинские моряки, находившиеся на захваченном пиратами судне, могли попасть домой на два месяца раньше, чем это произошло, если бы не попытки некоторых украинских политиков сделать себе пиар на этом происшествии.

С.БОНДАРЧУК отметил, что после захвата судна была выработана четкая стратегия по ведению переговоров с пиратами. «Было понимание того, как нам нужно решать эту проблему, Президентом было принято решение о создании координационного совета, разработан план действий, начались переговоры. Но после вмешательства политиков, начала ток-шоу вокруг этого вопроса, все пошло наперекосяк. Мне, как простому гражданину, было просто тяжело смотреть телевизор, чесались руки пойти и остановить все, что происходило. Ни одна страна в мире не допускает появления реалити-шоу в подобных ситуациях», - сказал глава «Укрспецэкспорта».

Он убежден, что украинским политикам необходимо было учитывать наличие глобального информационного пространства в мире. «Пираты тоже имеют Интернет, ими руководят люди, которые имеют образование и опыт. И в то время как мы вели переговоры, эти политические силы собирали родственников моряков в прямом эфире и заявляли о том, что они собрали определенную сумму денег для выкупа. Когда мы уже пришли к определенным соглашениям с пиратами о размере выкупа, наши политики заявляли о том, что они собрали сумму в два-три раза больше. Естественно, ситуация после этого становилась нулевой и нам вновь приходилось возвращаться к переговорам», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

При этом он отметил, что переговоры с пиратами вел непосредственно судовладелец при поддержке украинских спецслужб и личном контроле Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Принципиальной позицией Президента было то, что ситуация должна решаться исключительно мирным путем, так как основной целью было вернуть моряков на Родину живыми и здоровыми, и эта цель была достигнута. При этом участие политических деятелей в этом процессе сводилось исключительно к заявлениям, и не копейки денег от этих людей не было получено для того, чтобы освободить наших моряков», - подытожил гендиректор «Укрспецэкспорта».

Как сообщал УНИАН, сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян и один гражданин Латвии.

Пираты получили выкуп 4 февраля и покинули судно. По официальной версии, морским разбойникам заплатили 3,2 млн. долларов.

На борту "Фаины" находились проданные Кении вооружения - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы.

В минувшую пятницу экипаж "Фаины" был доставлен в Киев, откуда россияне вылетели в Петербург. Тело скончавшегося капитана осталось в Кении для проведения судебно-медицинской экспертизы и оформления документов.