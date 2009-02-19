Компания «Анна-Мария», отвечающая за питание личного состава Минобороны в западных регионах, требует обосновать отказ от ее услуг

Киев. 19 февраля. УНИАН. ООО «Анна-Мария» - предприятие, которое занималось поставкой продовольствия и питанием личного состава Министерства обороны Украины в западных регионах, подало жалобу в Генпрокуратуру с требованием к Министерству обороны обосновать отказ от их услуг.

Об этом сообщил директор ООО «Анна-Мария» Дмитрий ЩЕРБАН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Министерство обороны необоснованно прекратило сотрудничество с некоторыми предприятиями, в частности с ООО «Анна-Мария», которые занимались продовольственным обеспечением военнослужащих. На сегодня предприятия требуют от Минобороны объяснения причин отказа от работы с ними.

Кроме того, как рассказал Д.ЩЕРБАН, на сегодня рассмотрение жалобы в Генпрокуратуре затягивается из-за того, что Минобороны не подает туда причин отказа от сотрудничества. Следующее заседание назначено на март.

По словам предпринимателя, компании уже обращались к народному депутату Украины Анатолию ГРИЦЕНКО, который также направил запрос в прокуратуру, однако ответов они пока не получали.