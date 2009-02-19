Партия малого и среднего бизнеса готовит обращение к СНБО по поводу незаконных действий банков

Киев. 19 февраля. УНИАН. Партия малого и среднего бизнеса готовит обращение к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по поводу незаконных действий украинских банков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер партии Ярослав МИСЯЦ.

По его словам, обращение будет составлено, в частности, по результатам обращений граждан на «горячую линию», созданную партией в начале февраля т.г. По данным Я.МИСЯЦА, за время работы линии поступило свыше 2 тыс. обращений от людей, пострадавших от действий банков.

«Готовим обращение к СНБО, к правительству, и 23 числа на СНБО, где соберутся все наши уважаемые премьер-министр, Президент, глава Верховной Рады, каждый получит (обращение – УНИАН), чтобы они не прятались и не делали вид, что все хорошо. Чтобы они знали, что на совести власти жизнь людей», - сказал он.

Как отметил Я.МИСЯЦ, «государство защищает только большой бизнес, а простые люди должны оставаться с бедой один на один, идти на преступления или прощаться с жизнью».

В частности, по имеющимся у него данным, за последние два месяца в Украине на 50% выросло количество самоубийств из-за преступной деятельности банков по повышению ставок по кредитам, требований вернуть кредиты, сложностей с выдачей депозитов и т.п. При этом на 40% ухудшилась криминогенная ситуация в стране. По мнению Я.МИСЯЦА, это связано с психологической атакой, которую ведут банки и коллекторские компании. По его данным, против банков и коллекторов возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел в связи с незаконной деятельностью. «Более слабые граждане кончают жизнь самоубийством, более сильные идут на преступления», - считает лидер партии.

Я.МИСЯЦ отметил, что усугубило ситуацию заявление Минюста, согласно которому «банки могут забирать имущество без суда и следствия».