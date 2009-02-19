ВОО "Народный фронт" призывает Генпрокуратуру завершить расследование дела о краже документов из архива Львова

Киев. 19 февраля. УНИАН. ВОО "Народный фронт" призывает Генпрокуратуру, МВД, Президента Украины довести до конца расследование дела о массовом хищении документов на протяжении 2002-2004 годов из Центрального государственного историческому архива Украины во Львове.

С соответствующим призывом сегодня на пресс-конференции в УНИАН к указанным государственным институтам выступил председатель исполкома ВОО "Народный фронт" Александр БИЛЫК, к нему также присоединился историк, вице-президент общества почитателей Львова Иван СВАРНИК.

Как отметил А.БИЛЫК, "следствие по этому делу безрезультатно ведется с декабря 2004 года... Ученые, писатели, художники, церковные деятели и общественность неоднократно обращались к центральным органам власти с просьбой провести объективное расследование дела для установления настоящих воров, заказчиков и их покровителей... Однако эти обращения остались без всякого отклика".

А.БИЛЫК заверил, что "Народный фронт" берет под свой мониторинг расследование этого дела.

В свою очередь И.СВАРНИК, который определенное время работал в этом архиве, сообщил, что, по подсчетам его коллег, из архива пропало около 600 архивных дел, каждое из которых насчитывает по меньшей мере 100 страниц, не говоря уже о сотнях-тысячах разрозненных листов.

Также он высказал мнение, что кража архивных документов не могла произойти без поддержки каких-то высокопоставленных должностных лиц из Киева. В контексте этого он напомнил, что осенью 2004 года Дмитрий ТАБАЧНИК и Виктор ЯНУКОВИЧ передали львовскому архиву некоторые документы, которые в нем когда-то хранились.

Касаясь темы расследования уголовного дела, И.СВАРНИК высказал мнение, что оно "не расследуется, а лежит на полках следователей". "С 17 томов дело разрослось до 70, но так и не понятно, кто причастен к краже", - сказал он.

"Разворовывание архивов является большим ударом по будущему исторической науки, преступлением против нации", - считает И.СВАРНИК.

Как сообщалось ранее, из Центрального государственного исторического архива во Львове были украдены автографы классиков украинской литературы и науки, королевские пергаментные грамоты XVI-XVIII ст., польские метрические книги XVII ст., документы еврейской общины в Галичине, документы из истории украинской Церкви, материалы о революции 1848 г. и польском восстании 1863 г., карты и атласы XVIII ст., фотографии времен Освободительного движения украинского народа 1918-1920 гг. и многое другое.