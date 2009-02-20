Банкиры манипулируют введением в их банках временных администраций – общественное движение «Мы – Украина!»

Киев. 20 февраля. УНИАН. Банкиры манипулируют введением в их банках временных администраций. Такое мнение высказал председатель общественного движения «Мы – Украина!» Виталий ДЮКАРЕВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, когда банкирам необходимо улучшить свои активы, им выгодно просить Национальный банк о введении временной администрации, и тем самым заморозить выдачу депозитов вкладчикам.

"Недвижимость, которую многие (банки - УНИАН) приобрели, желая увести деньги от инфляции, - это все снижается в цене, они это скупают, и начинается фаза роста", - сказал В.ДЮКАРЕВ.

Справка УНИАН. Временная администрация - особая процедура в банковском законодательстве, прописанная в Законе Украины «О банках и банковской деятельности», когда руководство банка отстраняется, а управление им переходит к специально назначенному временному администратору. Указанная процедура принадлежит к арсеналу мер влияния Национального банка Украины на нарушителей банковского законодательства (подпункт «и» пункта 4 части первой статьи 73).

Закон обязывает Нацбанк назначить временную администрацию при существенной угрозе платежеспособности банка и предоставляет такое право за ряд предусмотренных Законом обстоятельств (статья 75).

Со дня назначения временного администратора к нему переходят полномочия всех руководящих органов банка (часть первая статье 78). Негатив для вкладчиков банка наступает с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов, что на время его действия (не больше шести месяцев) позволяет банку не выполнять свои обязательства, взятые до введения временной администрации. Причем мораторий делает невозможным даже взыскание средств по решениям суда и другим исполнительными документам (часть четвертая статья 59, пункт 1 части третьей статьи 85), за исключением тех, которые касаются: заработной платы, алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, авторского вознаграждения (часть четвертая статьи 85).

В период моратория не насчитывается неустойка (штраф, пеня), другие финансовые санкции (пункт 2 части третьей статьи 85). Это не касается процентов по депозитам, которые никоим образом нельзя отнести к санкциям.

Согласно части первой статьи 85 вышеуказанного закона, Нацбанк лишь имеет право ввести мораторий, но не обязан это делать.