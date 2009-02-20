Большинство украинцев уверены, что в случаях захвата моряков в плен власть должна вести переговоры - опросы

Киев. 20 февраля. УНИАН. Большинство респондентов (73%) уверены, что в таких случаях, как захват в плен моряков судна “Фаина”, украинская власть должна вести переговоры и делать все возможное для недопущения жертв среди заложников, даже если это будет длиться месяцами.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинской исследовательской компанией GFK Ukraine по заказу Национального института стратегических исследований, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН директором института Юрием РУБАНОМ.

Лишь 16% опрошенных считают, что в таких случаях нужно немедленно штурмовать преступников, даже если в результате будут жертвы среди заложников.

Опрос проводился 16-18 февраля. Всего методом телефонного интервью опрошены 600 респондентов. Максимальная возможная погрешность составляет 4%.

Как известно, 13 февраля моряки судна “Фаина” вернулись домой после четырехмесячного плена у пиратов.

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