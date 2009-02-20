Большинство украинцев убеждены в необходимости внесения изменений в госбюджет-2009 в ближайшее время – опрос

Киев. 20 февраля. УНИАН. Большинство украинцев (81%) убеждены в необходимости внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинской исследовательской компанией GFK Ukraine по заказу Национального института стратегических исследований, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН директором института Юрием РУБАНОМ.

На вопрос: “Нужно ли в ближайшее время вносить изменения в госбюджет-2009?” “да” ответили 64% опрошенных, “скорее да” - 17%, “скорее нет” - 3%, “нет” - 5%.

Половина респондентов (50%) считают, что Юлия ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра в условиях экономического кризиса должна прежде всего заниматься подготовкой проектов антикризисных законов. 24% опрошенных считают, что Ю.ТИМОШЕНКО должна готовить изменения в государственный бюджет, 10% - проводить кадровые перестановки в правительстве, 6% - готовиться к президентским выборам.

Кроме того, большинство опрошенных (59%) считают, что Президент, парламент и правительство для выхода из кризиса должны объединиться, чтобы принять реальный бюджет страны и антикризисные меры, сократив расходы до уровня реальных доходов. 20% опрошенных считают, что Президент, парламент и правительство для выхода из кризиса должны согласиться на досрочные выборы как парламента, так и Президента, 6% - согласиться на досрочные президентские выборы, 5% - ничего не делать: Президент, правительство и парламент должны заниматься тем, что и раньше, 4% - согласиться на досрочные парламентские выборы и избрать новый парламент и сформировать правительство.

При этом 35% респондентов считают, что в случае замены нескольких министров правительство сможет преодолеть экономический кризис.

На вопрос: “Способно ли правительство ТИМОШЕНКО преодолеть экономический кризис, если несколько министров заменить на других?”, 19% ответили “да”, 16% - “скорее да”, 17% - “скорее нет”, 42% -“нет”.

Опрос проводился 16-18 февраля. Всего методом телефонного интервью опрошены 600 респондентов. Максимальная возможная погрешность составляет 4%.