Черкасские предприниматели поддерживают Всеукраинскую забастовку грузоперевозчиков

Киев. 20 февраля. УНИАН. Предприниматели Черкасской области поддерживают Всеукраинскую забастовку грузоперевозчиков. Об этом представители инициативной группы черкасских предпринимателей сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отмечалось на пресс-конференции, предприниматели поддерживают все требования перевозчиков, в частности, касающиеся кредитов банков.

По словам представителя инициативной группы предпринимателей Ильи СТАРИНЦА, предприятиям «нечем отдавать кредиты, банки ничего слышать не хотят, занимаются мародерством, правительство не принимает никаких мер». По его мнению, необходимо ввести кредитные каникулы до окончания кризиса, а также снизить проценты по кредитам. «Кризис в промышленности начался в сентябре, почему до сих пор ничего не сделано? Объясните, чем мой токарь хуже банкира?» – заявил И.СТАРИНЕЦ, отметив при этом, что власть поддерживает только банки.

В свою очередь, предприниматель Руслан ЗОРЯ сообщил, что в Черкассах за последний месяц были организованы три акции протеста и люди не собираются останавливаться на этом. По его словам, в Киев готовы приехать тысячи предпринимателей.

Председатель исполкома всеукраинского общественного объединения «Народный фронт», которое занимается поддержкой акции грузоперевозчиков, Александр БИЛЫК заявил на пресс-конференции, что подобные настроения наблюдаются во многих областях. По его словам, на «горячую линию» объединения поступает множество обращений.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков с разных областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Основным требованием для улучшения условий на рынке автомобильных перевозок является немедленная разработка механизма распределения между государством, банком и заемщиком ответственности по обслуживанию кредитов на период кризиса.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижения учетной ставки НБУ, предоставления кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижения процентной ставки на кредиты, перевода валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время оформления кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок, принятия единого пакета документов для наемной рабочей силы (шоферов) и грузов.

Также грузоперевозчики требуют заложить транспортный сбор в стоимость топлива и ввести контроль над его целевым использованием (при принятии минимальных тарифов на перевозку грузов); внести изменения в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок; улучшить инфраструктуру и качество дорог; ввести ответственность за перегруз автомобилей заказчиком или получателем груза; разрешить движение автотранспорта через Киев в дневное время для загрузки/разгрузки автомобилей и др.

С 18 февраля акция проводится в Киеве и по областям. В Киеве в ней участвуют около 100 машин, которые стоят в районе Окружной дороги и которых пока не пускают в Киев.