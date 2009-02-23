Киев. 23 февраля. УНИАН. Общественные организации предлагают на период кризиса отменить выплату процентов по ипотечным кредитам и дать возможность погашать только тело кредита для того, чтобы не оставить без жилья заемщиков, которые не имеют возможности выплачивать кредит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Комитета по борьбе с социальными злоупотреблениями Виталий ХИБОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, если разобраться в кредитах, которые еще полгода назад выдавались банками «очень легко», то из 1200 грн. проценты составляют 900 грн., а тело кредита – 300 грн.

В.ХИБОВСКИЙ отметил, что усугубляет положение заемщиков закон «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», вступивший в силу 14 января т.г., который предоставляет право застройщикам увеличивать на полтора года срок сдачи дома в эксплуатацию. Законом также исключается возможность для инвестора, который оплатил 100% стоимости жилья, разрывать договор, результатом которого является передача застройщиком завершенного объекта строительства (квартиры). При этом договор можно разорвать только по согласию сторон.

Кроме того, в законе говорится о том, что должник не только не освобождается от ответственности за невозможность выполнения им денежного обязательства, но и должен уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы.

По словам частного предпринимателя, представителя ВОО «Национальное развитие могущественной Украины» Геннадия РЯДИНСКИХ, бизнесмены, которые взяли ипотечные кредиты, также оказались в ситуации, когда большинство не в состоянии их выплачивать.

«Валютные кредиты – это действительно петля для людей. Потому что подавляющее большинство частных предпринимателей, можно сказать, 90%, имеет подобные кредиты», - сказал он.

В.ХИБОВСКИЙ отметил, что банки, «которые высасывают из людей все средства», «загонят весь бизнес в тень». Чтобы противостоять этому, он предлагает уменьшить налоги на прибыль с 25% до 10%, снизить НДС с 25% до 12-13%, а также уменьшить отчисления с заработной платы в Пенсионный фонд с 33% до 10%.

По его словам, для людей, у которых возникли проблемы с выплатой кредитов, со строительными компаниями и т.д., в Комитете по борьбе с социальными злоупотреблениями работает горячая телефонная линия по номеру 221-25-05