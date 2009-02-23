24 февраля 2009 года актер и телеведущий Владимир Горянский отмечает свой пятидесятилетний юбилей

Во вторник, 24 февраля известному украинскому актеру и телеведущему Владимиру Горянскому исполняется 50 лет. В этот день, в 18.00, в клубе «Фаберже», ул. Рыбальская, 22, состоится праздничный вечер в честь артиста.

Поздравить Владимира Горянского придут такие звезды кино, театра, телевидения как Владимир Зеленский, Руслана Пысанка, Ирина Билык, Александр Пономарев, Таисия Повалий, Игорь Лихута, Асия Ахат, ансамбль «КОБЗА», Оксана Байрак, Ада Роговцева, Остап Ступка, Лариса Удовиченко, Екатерина Семенова, Маша Ефросинина, Дарья Малахова, Светлана Леонтьева, Анатолий Матешко, Юрий Рогоза, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Лев Воронин и многие другие.

Ожидается, что на празднике будут присутствовать голливудские продюсеры, в новом проекте которых, по слухам, будет участвовать Владимир Горянский: «Я выбрал клуб «Фаберже», потому что там есть прекрасная аппаратура. И это очень важно, ведь многие мои гости захотят спеть. Это будет импровизированная программа. Думаю, все пройдет достаточно весело. Я и сам спою.»

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