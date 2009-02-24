Национальный форум профсоюзов предупреждает власть об угрозе неконтролированной всеукраинской забастовки

Киев. 24 февраля. УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины предупреждает власть об угрозе возникновения неконтролированной всеукраинской забастовки в случае непринятия действенных мер по преодолению кризисных явлений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

"Национальный форум профсоюзов заявляет, что украинское общество находится на пороге появления неконтролированного забастовочного движения, которое может привести к непредсказуемым последствиям для государства... Такие действия могут вылиться в стихийный всенародный бунт", - отметил он.

По словам М.ЯКИБЧУКА, мониторинг ситуации на предприятиях свидетельствует о критическом социальном положении работников. В связи с этим, отметил он, трудовые коллективы более тысячи предприятий готовы к радикальным действиям.

При этом председатель НПФУ заверил, что профсоюзы "в любых условиях будут поддерживать интересы трудящихся и будут инструментом их диалога с властью".

"Но мы можем оказаться бессильны перед массовой агрессией разуверившихся людей, тысячи которых ежедневно теряют работу и средства к существованию", - отметил М.ЯКИБЧУК.