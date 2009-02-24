Власть Украины проводит политику перекачки коммерческих долгов в государственный долг - эксперт

Киев. 24 февраля. УНИАН. Власть Украины проводит политику перекачки коммерческих долгов в государственный долг.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ.

Он отметил, что средства, привлекаемые Украиной от Международного валютного фонда и других организаций, идут в основном на погашение внешних займов украинских банков и других коммерческих структур.

«Что происходит у нас дальше в связи с кредитами Международного валютного фонда и другими кредитами, которых добивается Национальный банк и правительство? Фактически они поступают на валютный рынок, банки получают рефинансирование гривневое, они на эти средства выкупают валюту на рынке и возвращают долги, - сказал В.СУСЛОВ. - Поэтому Украина уникальная страна, она проводит политику перекачки коммерческих долгов в государственный долг».

По его словам, в текущем году украинские коммерческие банки должны вернуть около 10 млрд. долл. внешних займов, кроме того, около 20 млрд. долл. должны вернуть другие коммерческие организации.

По мнению В.СУСЛОВА, сегодня не нужно по первому же требованию, о чем сообщали ряд украинских банков, погашать свои задолженности перед западными банками.

«Одним из основных вопросов, на который должен ответить Национальный банк: что у нас должно быть приоритетом - вернуть депозиты гражданам, когда срок истек, или вернуть долги западным банкам, - отметил В.СУСЛОВ. – Получается, что средствами депозитов граждан страна рассчитывается по внешним долгам, правильная ли это политика?».

При этом эксперт считает, что Нацбанк должен лишать лицензии банки, которые не выплачивают средства депозитов, срок погашения которых уже наступил, но в тоже время проводят выплаты по внешним займам.

«Депозиты, срок которых истек, не возвращаются, но при этом, насколько я знаю, ни одному банку не аннулировали лицензию, а это нужно было бы делать», - подчеркнул В.СУСЛОВ.

По его мнению, учитывая, что Нацбанк сегодня поддерживается Президентом Украины, то именно у Виктора ЮЩЕНКО и нужно требовать разъяснений, как планируется стабилизировать ситуацию в банковской системе, без чего, в частности, невозможна стабилизация курса национальной валюты.

«Так вот ключевой вопрос у нас сегодня - это Национальный банк, который политически опирается сегодня на мощную поддержку Президента Украины Виктора Андреевича ЮЩЕНКО, который публично взял на себя ответственность за действия Нацбанка. Я вообще не понимаю, почему толпа народа, наверное, не осознает этого, стоит под НБУ, хотя должны стоять под Секретариатом Президента Украины», - подчеркнул В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение относительно предоставления или непредоставления Украине второго транша.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.