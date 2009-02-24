Киев. 24 февраля. УНИАН. 1 марта в Одессе состоится учредительный съезд «Интернет партии Украины».

Об этом председатель партии Дмитрий ГОЛУБОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодня Интернет партия еще не зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.

Д.ГОЛУБОВ подчеркнул, что подписи в свою поддержку партия собирала «в электронно-цифровом формате».

«Взносы члены партии будут платить по желанию, никого заставлять не будем», - отметил Д.ГОЛУБОВ.

По его словам, «400 ячеек партии» будут размещать в квартирах членов партии, чтобы сэкономить на оплате за аренду.

В свою очередь, член совета Интернет партии Украины Александр МАЗИН подчеркнул, что партия выступает за ликвидацию Верховной Рады Украины и местных советов.

При этом Д.ГОЛУБОВ добавил, что сначала члены партии хотят стать народными депутатами и, поработав несколько созывов, чтобы на нескольких выборах пройти в парламент и создать конституционное большинство - не менее 300 народных депутатов, чтобы получить возможность изменить Конституцию Украины с целью ликвидации высшего законодательного органа.

А.МАЗИН также подчеркнул, что они выступают за «возврат Украине статуса страны, обладающей ядерным оружием».

Отвечая на вопросы журналистов по поводу задержания и отсидки в Лукьяновском СИЗО в связи с подозрениями в хакерстве, создании одной из крупнейших транснациональных интернет-организаций Carderplanet, воровавшей деньги с американских банковских счетов, Д.ГОЛУБОВ подчеркнул: «Против меня не найдено ни одно вещественное доказательство, нет свидетельских показаний в уголовном деле».