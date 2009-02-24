Трудовое движение «Солидарность» требует от власти изменить существующую политическую систему Украины

Киев. 24 февраля. УНИАН. Общеукраинское трудовое движение «Солидарность» (ОТДС) требует от украинской власти изменить существующую политическую систему государства.

Об этом говорится в письме-обращении «Солидарности» в Верховную Раду, которое было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Общеукраинское трудовое движение «Солидарность» инициирует общеукраинский общественный протест против существующей системы власти, которая генерирует тотальную коррупцию и развал государства. Всем уже ясно, что нужно менять не политиков, а формат отношений между государством и обществом», - подчеркнул председатель правления ОТДС Виктор ГОРОБЧУК.

Он проинформировал, что возглавляемая им общественная организация направила в Верховную Раду письмо-обращение, в котором в ультимативной форме народным депутатам предложено до 21 марта 2009 года изменить существующую в государстве политическую систему.

В частности, «Солидарность» требует от народных депутатов внести изменения в Конституцию Украины, которые бы отменили политическую реформу 2004 года и позволили начать судебную реформу (по мнению ОТДС, судей должен избирать и отзывать народ, а судебная ветвь власти должна стать независимой); создать такую избирательную систему, при которой депутаты будут избираться непосредственно в избирательных округах; установить прозрачную, несложную и доступную процедуру отзыва депутатов всех уровней; немедленно провести децентрализацию бюджетной системы на основе рационального бюджетного распределения, исходя из межбюджетного баланса в соотношении 70 на 30 в интересах местных общин; принять государственную программу «Возвращение на родину украинских трудовых мигрантов».

По словам В.ГОРОБЧУКА, если народные депутаты не захотят действовать в интересах украинского общества, ОТДС будет вынужден обратиться к Президенту с предложением использовать свое право на введение в государстве чрезвычайного положения на срок, необходимый для проведения отмеченных реформ.

«В случае, если и народные депутаты, и Президент не поддержат наших законных инициатив, «Солидарность» оставляет за собой право в пределах действующего законодательства и Конституции выступить с предложением об объявлении общеукраинского референдума по этим вопросам, которые являются первоочередными для дальнейшего реформирования и развития государства», - подытожил В.ГОРОБЧУК.