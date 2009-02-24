Предприниматели Киева угрожают мэрии акциями неповиновения в случае нерешения вопроса размещения МАФов

Киев. 24 февраля. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса Киева угрожают мэрии акциями неповиновения в случае нерешения в интересах предпринимателей вопроса размещения так называемых малых архитектурных форм (МАФов).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель актива предпринимателей малого и среднего бизнеса Киева Александр БЕЛЬСКИЙ.

По его словам, если депутаты Киевсовета не решат этот вопрос, «нам ничего не остается, как продолжать акции протеста под мэрией вплоть до акций неповиновения».

При этом А.БЕЛЬСКИЙ объяснил, что сегодня представители малого и среднего бизнеса «очень хорошо структурированы», поэтому им будет легче добиваться своих требований.

Он подчеркнул, что с функционированием МАФов в Киеве связана судьба 250 тысяч человек.

«Впрочем, сложившаяся в Киеве ситуация является очень глупым примером, который показывает господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ для других городов, потому что и там уже начали перенимать его «опыт»: если ему можно, так почему нам - нельзя?», - сообщил А.БЕЛЬСКИЙ.

В то же время он предостерег, что попытки централизации работы МАФов «в условиях тотальной коррупции» приведут к монополизму в этом виде деятельности.