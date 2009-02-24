Национальный форум профсоюзов призывает Генпрокуратуру жестко реагировать на факты невыплаты зарплат

Киев. 24 февраля. УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины призывает Генеральную прокуратуру жестко реагировать на факты невыплаты заработных плат.

Об этом сегодня заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы предлагаем Генеральной прокуратуре ввести специальный отдел, и под контролем генпрокурора разобраться по каждому предприятию... Сегодня там, где есть задержка по выплате зарплаты, невыполнение трудовых соглашений, уменьшение зарплаты, - виновные в ситуации должны нести ответственность", - сказал он.

При этом М.ЯКИБЧУК отметил, что в подавляющем большинстве случаев виновными в этих нарушениях являются работодатели и владельцы предприятий.

"Те люди, которые не умеют руководить экономикой, должны нести ответственность ", - подчеркнул председатель НФПУ.

По его убеждению, если владелец не смог обеспечить работу предприятия, оно должно быть национализировано или отдано другому владельцу.

Кроме того, для стабилизации ситуации во всех отраслях НФПУ готов инициировать создание комиссий с участием профсоюзов, владельцев и власти для разработки плана действий.

По убеждению М.ЯКИБЧУКА, именно отсутствие взаимодействия всех ветвей является основной проблемой в решении кризисных вопросов.