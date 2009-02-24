Онищук обратил внимание НБУ на необходимость контроля банков, которые сотрудничают с коллекторами

Киев. 24 февраля. УНИАН. Министр юстиции Николай ОНИЩУК обратил внимание исполняющего обязанности главы Национального банка Анатолия ШАПОВАЛОВА на необходимость контроля банков, которые сотрудничают с коллекторами.

Как сообщил он сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, на сегодня активизировалась деятельность коллекторских компаний в связи с невозвратами кредитов. «Эта практика (деятельности коллекторских компаний – УНИАН) все больше ширится, несмотря на то, что тут имеет место нарушение законов Украины. В частности, законов, которые регулирует сохранение банковской тайны», - подчеркнул он.

«Поскольку банки имеют право выдавать кредиты, то они обладают возможностью иметь доступ к конфиденциальной информации заемщиков, в частности об имуществе. Банковская тайна может быть раскрыта только при согласии клиента банка. Поэтому, когда посредники получают доступ к информации, которая касается клиента банка, это может рассматриваться как нарушение банковской тайны, в частности, и нарушение норм уголовного закона», - отметил министр юстиции.