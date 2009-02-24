Минюст предложит за счет государства частично возмещать подорожавшие банковские кредиты

Киев. 24 февраля. УНИАН. Министерство юстиции Украины готовит предложения относительно того, чтобы возврат по подорожавшим кредитам взяло на себя частично государство. Об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Можно вести дискуссию, сколько это будет в процентах… Однако без сомнений, что государство не может отстраниться с посыланием на то, что это рыночные отношения, а поэтому оно не несет ответственности», - подчеркнул Н. ОНИЩУК.

По его мнению, в ситуации с проблемными кредитами есть частичная вина публичных государственных институтов, которые причастны к формированию государственной финансово-экономической и банковской политики.