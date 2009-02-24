Онищук называет незаконным отключение от тепла социальной инфраструктуры и жилья
19:14, 24 февраля 2009Последние события
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Киев. 24 февраля. УНИАН. Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК называет незаконными действия органов власти по отключению от тепла социальной инфраструктуры и жилья.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
По словам министра, “решения или действия органов местного самоуправления, государственных органов, должностных лиц тех или иных предприятий относительно отключения объектов социальной инфраструктуры, в частности, жилья являются незаконными, то есть нарушающими закон о теплообеспечении”.
Н.ОНИЩУК подчеркнул, что “субъекты предпринимательской деятельности или местные советы не могут перекладывать ответственность за проблемы самой власти на горожан”.
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