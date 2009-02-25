Корпорация «Укрвинпром» просит правительство не пересматривать акцизные ставки на винодельческую продукцию

Киев. 25 февраля. УНИАН. Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и спикеру ВРУ Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой не пересматривать ставки акцизного сбора на винодельческую продукцию.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент корпорации «Укрвинпром» Владимир ГИСЕМ.

Как говорится в открытом письме, многолетний опыт показывает, что вследствие повышения акцизного сбора и, соответственно, роста розничных цен на продукцию всегда сокращаются объемы продаж и уменьшаются поступления в бюджет. А это приводит к сокращению производства и росту безработицы.

«Мы считаем, что повышение ставок акцизного сбора на крепленые вина, которые составляют на сегодня более 50% общего производства вин, в условиях кризиса, нецелесообразно», - говорится в письме.

Кроме того, по информации корпорации, в торговых сетях имеется большое количество фальсифицированных вин, но «бороться с ними повышением акцизов – неправильный путь», поскольку это повлияет и на марочные вина и сделает их производство убыточным.

По мнению ассоциации, более действенный метод защиты рынка от дешевых фальсифицированных крепленых вин – установление минимальных розничных цен на вино, а также введение государственного контроля производства и реализации винодельческой продукции, как это происходит во всех цивилизованных винодельческих странах мира.

Также корпорация отметила важность сохранения географических обозначений винодельческой продукции, которые используются более 100 лет в отечественном виноделии. «С целью предотвращения их потери вследствие переговоров с представителями Евросоюза, просим привлекать к участию в переговорном процессе на всех уровнях специалистов-профессионалов отрасли», - говорится в письме.