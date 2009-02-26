Фонд “Украина - XXI век” в этом году осуществит ряд проектов по сохранению национальной истории и культуры

Киев. 26 февраля. УНИАН. Фонд интеллектуального сотрудничества “Украина - XXI век” в этом году осуществит ряд проектов по сохранению национальной истории и культуры.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН народный депутат от БЮТ, председатель совета фонда Богдан ГУБСКИЙ.

По его словам, в 2009 году фонд реализует проект реставрации единственного существующего сотенного флага середины XVIII века с национальным гербом (“Казак с мушкетом”) из коллекции Национального музея истории Украины.

Б.ГУБСКИЙ отметил, что “этот флаг был неудачно отреставрирован - 80% его закрыто и разрушено”.

По его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила с инициативой о реставрации этого флага. Ее планируется завершить ко Дню независимости Украины.

Б.ГУБСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день в мире существует лишь три гетманских флага, а один из них - флаг гетмана Даниила Апостола - находится в Палате оружия московского Кремля, и “в этом году фонд проводит новую инициативу - представление этого флага в Украине”.

Он отметил, что выставку с представлением этого флага планируется открыть ко Дню казачества, 14 октября, в Киеве. По его словам, по исторической справке, этот флаг был создан около 1730 года.

Как сообщил Б.ГУБСКИЙ, также в этом году Фонд “Украина - XXI век” планирует завершить издание “Истории украинской культуры”. По его словам, уже вышло в свет четыре тома, а в этом году должен выйти пятый том, который будет состоять из двух книг.

Председатель совета фонда сообщил, что главным редактором этого тома является академик Николай ЖУЛИНСКИЙ, и этот том касается XX-XXI веков - “это ренессанс 20-х годов XX века, это украинская культура под гнетом тоталитаризма, украинская культура на этапе от Оттепели до Независимости и развитие украинской культуры в период Независимости”.

По словам Б.ГУБСКОГО, те программы, которые ведет фонд, “в первую очередь, направлены на поиск и развитие наших культурных ценностей, на развитие духовности”. По его словам, программы должны быть направлены на то, чтобы “воспитывать и культивировать у нашего молодого поколения то, что без знания своей истории нет будущего, без духовности ты не можешь считать себя украинцем”.

Как напомнил Б.ГУБСКИЙ, Фонд интеллектуального сотрудничества “Украина - XXI век” был основан в 2000 году. По его словам, фонд реализовал более 20 широкомасштабных проектов и программ, направленных на приумножение научного и интеллектуального потенциала государства.