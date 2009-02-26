Правозащитники требуют от власти раскрыть содержание всех нормативных актов с грифом «не для печати»

Киев. 26 февраля. УНИАН. Харьковская правозащитная группа требует от органов власти Украины раскрыть содержание всех нормативных актов, изданных с грифами “опубликованию не подлежит” и «не для печати».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

«Одним из средств осуществления коррупционных действий является сокрытие информации за счет использования незаконных грифов “опубликованию не подлежит”, «не для печати» для ограничения доступа к решениям, которые принимаются государственными органами (указы и распоряжения Президента, постановления, инструкции, приказы Кабинета министров, других органов исполнительной власти и тому подобное). Эти грифы являются самовольными и незаконными”, - отметил Е.ЗАХАРОВ.

В то же время, он проинформировал, что проведенная правозащитниками общественная кампания, направленная против незаконной практики засекречивания, оказалась вполне успешной. “Министерство юстиции признало такую практику незаконной и запретило использовать грифы ограничения доступа “опубликованию не подлежит” и «не для печати», - отметил правозащитник.

Как результат, по словам Е.ЗАХАРОВА, в марте 2008 года правительство приняло решение о снятии отметки «не для печати» с 1410 актов, изданных на протяжении 1991-2005 годов. В свою очередь, Минюст рассекретил 1015 документов из них, а остальным предоставил гриф “для служебного пользования” (ДСП).

«А вот Секретариат Президента так и отказался раскрыть хотя бы названия нормативных актов с грифом “опубликованию не подлежит”, принятых до 2005 года – 35 из 44 актов Президента были рассекречены, остальным предоставлен гриф ДСП. Поэтому одним из заданий общественности в сфере борьбы с коррупцией является принуждение Секретариата Президента раскрыть документы, для которых применялся этот гриф”, - отметил Е.ЗАХАРОВ.

В свою очередь правительство, как сообщил правозащитник, тоже отказывается сообщить названия актов с грифом ДСП, изданных начиная с 2005 года, что делает невозможным надлежащий общественный контроль.

Также, по информации правозащитника, не раскрывает свои акты с незаконными грифами и Верховная Рада.

По классификации Е.ЗАХАРОВА, такие документы можно разделить на группы: коррупционные действия, разнообразные льготы и преференции для высших должностных лиц. кулуарные политические договоренности. перспективные планы развития разных отраслей экономики и документы, которые касаются государственных инвестиций.

«Анализ названий этих нормативных актов засвидетельствовал, что среди них есть определенное количество документов оборонной тематики. Однако по большинству документов возникают серьезные подозрения как относительно обоснованности их засекречивания, так и относительно законности осуществления действий, которые предусматриваются ими”, - сказал сопредседатель Харьковской правозащитной группы.