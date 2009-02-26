Бастующие автоперевозчики требуют встречи с Президентом

Киев. 26 февраля. УНИАН. Бастующие на Окружной автодороге Киева грузовые автоперевозчики требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член забастовочного комитета грузовых автоперевозчиков, представляющий г. Житомир, Сергей ВЕСЕЛЬСКИЙ, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы хотим, чтобы нас услышал Президент», – сказал он.

В свою очередь, как отметил глава Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей ЧЕПУРНЫЙ, «мы стоим уже восемь дней, ему (Президенту – УНИАН) все равно, что происходит? Почему никто из представителей Верховной Рады не подошел, не спросил. То же самое Президент. Мы требуем соблюдения конституционных прав».

«Мы не требуем денег, мы хотим, чтобы банки пошли на смягчение условий…», – добавил С.ЧЕПУРНЫЙ.

По его словам, главный вопрос, с которым перевозчики приехали в Киев, – вопрос кредитов – пока не решен.

Напомним, автоперевозчики требуют отсрочки возврата кредитов, снижения процентных ставок, перевод валютных кредитов в гривневые.

С.ВЕСЕЛЬСКИЙ также отметил, что сегодня представители бастующих автоперевозчиков провели встречу с представителями Национального банка Украины. «НБУ не предложил конкретных действий для решения этой проблемы. Вместо этого нам дали номера постановлений Нацбанка и посоветовали обращаться в его региональные управления и решать вопросы индивидуально с банками. Но мы знаем, как они решаются. Постановление о реструктуризации задолженности было принято Нацбанком еще несколько недель назад, но ни один банк на это не идет», – добавил он.

С.ЧЕПУРНЫЙ, в свою очередь, сообщил, что сейчас на Окружной дороге находится порядка 100 грузовых автомобилей, участвующих в забастовке и автоперевозчики намерены еще как минимум до следующего заседания Кабмина (среда следующей недели) продолжать забастовку.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Кабинет министров Украины на открытом заседании поддержал документы, касающиеся урегулирования проблем в отрасли грузовых и пассажирских автоперевозок.

В целом утверждено 7 документов – проектов изменений в законодательство, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады, и постановлений Кабмина.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании 25 февраля дала указание на протяжении трех дней провести визирование данных документов в причастных ведомствах с тем, чтобы в течение трех дней подписать эти проекты.

В частности, внесены изменения в Закон Украины «О налоге с собственников транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым предоставляется возможность для автоперевозчиков оплачивать налог с собственников автотранспортных средств ежеквартально, а не раз в два года.

Кроме того, увеличены штрафы для иностранных автоперевозчиков, которые занимаются каботажными перевозками, до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов.

Также отменена лицензионная карточка, которая должна была быть у каждого водителя. При этом вводится понятие фотокопии лицензии перевозчика.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно контроля в сфере автотранспорта был поддержан на заседании правительства 25 февраля.

Также Кабмин утвердил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. При этом, наряду с этим, принято решение об утверждении постановления Кабмина, которое бы предусматривало, на каких условиях должны работать экспедиторы.

Также принят проект постановления КМУ «Об утверждении перечня документов необходимых для осуществления внутренних перевозок грузов», проект постановления КМУ «О внесении изменений в порядок осуществления госконтроля на автотранспорте», «О мерах относительно стабилизации цен на внутренние грузовые перевозки». Последний отмеченный проект постановления касается установления минимальных тарифов на грузовые перевозки.

Также на заседании 25 февраля было поддержано решение о создании при Кабинете министров совета, который будет представлять интересы грузовых, пассажирских автоперевозчиков и автомобилистов, в который войдут как перевозчики, так и представители власти.

Напомним, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.