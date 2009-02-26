Агентство УНИАН возобновило выпуск еженедельника «УНИАН-Право»

Киев. 26 февраля. УНИАН. Информационное агентство УНИАН возобновило выпуск информационно-аналитического еженедельника «УНИАН-Право».

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН был презентован его первый (тридцать пятый) выпуск.

Главный редактор агентства Александр ХАРЧЕНКО, презентуя продукт представителям СМИ, проинформировал, что партнерами в этом проекте выступают юридическая и патентная фирмы «Грищенко и партнеры» и адвокатское объединение «Адвокатская фирма «АКТИО».

Предусматривается, что в вестник будут собираться самые резонансные и наиболее интересные новости, а также публиковаться аналитика.

Также открыта Интернет-страница “УНИАН-Право”, где оперативно размещается интересная правовая информация.

“Надеемся, что она поможет вам умножить свои правовые знания с тем, чтобы увереннее себя чувствовать в этой жизни и помогать чувствовать себя лучше зрителям, читателям и слушателям”, - отметил А.ХАРЧЕНКО во время презентации продукта.