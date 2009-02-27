Компания Georgian Glass & Mineral Waters (GG&MW) отвечает на вопросы об аукционе на лицензию «Боржоми»

Что означает объявление данного аукциона? Означает ли он продажу бизнеса «Боржоми»? – Ответ «НЕТ!».

Тбилиси, 23 февраля 2009 г. – Объявленный аукцион касается права на добычу и розлив минеральной воды в течение ограниченного периода времени в оговоренных количествах. Производственными мощностями по розливу минеральной воды «Боржоми» владеет и управляет частная компания Georgian Glass and Mineral Waters Co, которая не подлежит продаже.

В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что объявленный правительством Грузии аукцион не предполагает смену собственности производственных мощностей «Боржоми», а касается исключительно лицензии на добычу водных ресурсов.

GG&MW выиграла тендер на данную лицензию сроком на 10 лет в 1997 г. и в марте 2007 г. должным образом подала заявление на продление лицензии путем аукциона. Сейчас данный аукцион объявлен с задержкой на 2 года.

В течение последних 12 лет мы инвестировали десятки миллионов долларов в создание и развитие бизнес-инфраструктуры «Боржоми», включая разведку водных ресурсов, скважины, трубопроводы, заводы, оборудование, склады, брендинг, торговые марки, торговые и дистрибуторские сети. GG&MW владеет всеми активами, имеющими отношение к производству минеральной воды «Боржоми». Эти активы будут оставаться в нашей собственности и после аукциона независимо от его результатов. Компания не будет продавать никакие из своих активов в Грузии, а акционеры компании не будут продавать свои акции.

Мы, безусловно, уважаем право правительства Грузии на объявление аукциона, однако хотим внести ясность, что объектом аукциона выступает не весь бизнес «Боржоми», а только право на добычу воды. Существует значительное различие между правами на добычу воды и полноценным бизнесом «Боржоми». Создание необходимой инфраструктуры любой иной компанией потребовало бы нескольких лет и десятков миллионов долларов инвестиций.

В то же время, мы хотим отметить, что условия аукциона возлагают на победителя целый ряд технических, гидро-геологических и экологических требований, выполнение которых не представляется возможным без инфраструктуры, находящейся в собственности GG&MW. Это означает, что обязательства, которые аукцион возлагает на победителя, технически не может выполнить никто, кроме GG&MW. Иными словами, если какая-либо третья сторона выиграла бы аукцион, она немедленно оказалась бы в ситуации нарушения своих обязательств в отношении условий аукциона.

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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу компании GG&MW в Украине.

Контактное лицо: Галина Алейкина

galina.aleykina@twg.com.ua

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