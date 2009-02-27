Председатель Старопетровского сельсовета заявляет о незаконном отчуждении земель, принадлежащих общине села Старые Петровцы

Киев. 27 февраля. УНИАН. Председатель Старопетровского сельского совета села Александр ЕРЕМА заявляет о незаконном отчуждении земель, принадлежащих общине села Старые Петровцы (Вышгородский район, Киевская обл.).

Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «используя норму п. 12 Переходных положений Земельного кодекса Украины, руководство Вышгородской районной государственной администрации противоправно распоряжается землями сельских территориальных общин за пределами сел без их ведома и участия».

При этом А.ЕРЕМА отметил, что в соответствии с положениями Земельного кодекса Украины и Закона Украины «О разграничении земель государственной и коммунальной собственности» земли сельских, поселковых, городских территориальных общин должны быть разделены на государственную и коммунальную собственность.

«В соответствии с п. 12 Переходных положений Земельного кодекса Украины при проведении этого разграничения землями в пределах населенного пункта должны распоряжаться сельские, поселковые, городские советы, а за пределами населенных пунктов – соответствующий орган исполнительной власти», - сказал А.ЕРЕМА и добавил: «Несмотря на то, что Закон Украины «О разграничении земель государственной и коммунальной собственности» был принят в 2004 году, в Вышгородском районе такое разграничение даже не начиналось».

В результате, по словам главы сельсовета, на протяжении 2008 года с нарушением прав общины села у нее были отчуждены 70 гектаров. «Таким образом, создана угроза исчезновения села. Передел земельного имущества приведет к уменьшению возможностей социального и инфраструктурного развития Старых Петровцев», - отметил председатель сельсовета.

Он убежден, что в соответствии со ст. 35 Закона Украины «О местных государственных администрациях» госадминистрации должны в случае рассмотрения вопросов, которые задевают интересы местных общин, информировать о них органы местного самоуправления. «Представители этих органов и должностные лица территориальных общин имеют право присутствовать на заседаниях по рассмотрению таких вопросов местной госадминистрацией. Однако руководство Вышгородской райгосадминистрации рассматривает таких вопросы кулуарно, не ставя в известность сельские общины», - подытожил А.ЕРЕМА.