Организаторы всеукраинской акции «Достали» создают движение «Третья республика»

Киев. 27 февраля. УНИАН. Организаторы всеукраинской акции «Достали» создают народное движение «Третья республика»

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель оргкомитета по созданию народного движения “Третья республика”, лидер движения Андрей РЕВТОВ.

“В регионах начали самоорганизовываться люди, которых все достало в этой стране: такая жизнь, правительство, власть на всех уровнях. Это стало толчком организации народного движения “Третья республика”. Мы надеемся сформировать общественно-политическое движение, которое охватит все регионы Украины. Уже присоединились представители 17 регионов”, - отметил А.РЕВТОВ.

По словам руководства движения, “Третья республика” отображает интересы преимущественно представителей среднего класса.

“Наша электоральная опора - малый бизнес, средний класс, многомиллионная группа населения, которая особенно страдает в существующих условиях”, - отметил координатор движения “Третья Республика” в Днепропетровской области Виктор ЖИХ.

Участники пресс-конференции заявили, что проблема украинской власти заключается не в политическом или экономическом кризисе, а в первую очередь в кризе морали.

“Название “Третья республика” отражает то, что хотят сделать. У нас существовали две республики. Одна слилась с Советским Союзом в начале 20-го века, а вторая, в которой мы живем сейчас, привела к полному краху всей системы государства как такового, - подчеркнул А.РЕВТОВ. - Мы должны создать новую страну с новой Конституцией, с новыми отношениями ветвей власти, с новым “моральным кодексом”, новыми экономическими перспективами. Наша цель как народного движения - переформатирование этой страны”.

А.РЕВТОВ также объявил о создании политической партии в будущем на базе народного движения.

Учредительный съезд НД “Третья республика” и первая программно-идеологическая конференция состоится 28 февраля в Доме учителя.