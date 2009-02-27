Флэтчер сможет вернуть деньги участникам своих тренингов только находясь на свободе - адвокаты

Киев. 27 февраля. УНИАН. Адвокаты руководителя общества «Глобальная система тренингов» Роберта ФЛЭТЧЕРА считают, что их подзащитный сможет решить спорные финансовые вопросы участников своих лекций лишь находясь на подписке о невыезде, а не за решеткой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокаты Артем СЕРЕДА и Виктор СЕРЕДА заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Лишь освободив его (Р.ФЛЭТЧЕРА) на подписку о невыезде, он сможет отчитаться перед своими коллегами, рассказать, как видит выход из ситуации и принять меры для решения сложившейся ситуации. Решение этого вопроса возможно лишь при участии моего подзащитного лично", - сказал В.СЕРЕДА.

Он также выразил убеждение, что Р.ФЛЭТЧЕР не является социально опасным лицом. К тому же, свыше ста участников его тренингов, в том числе Сумской областной общественной организации "Инициативный форум Сумщины", готовы поручиться за Р.ФЛЭТЧЕРА, что он будет являться на допросы и не скрываться от следствия.

В свою очередь А.СЕРЕДА добавил, что изменение меры пресечения возможно согласно новым обстоятельствам, в частности, из-за ухудшения состояния здоровья Р.ФЛЭТЧЕРА. "По последним данным, у него есть проблемы с сердцем, и состояние здоровья с каждым днем ухудшается", - сказал адвокат, объяснив: "поскольку Р.ФЛЭТЧЕР не переносит запаха табака, а в СИЗО многие люди курят, это - негативно влияет на его состояние здоровья".

По словам А.СЕРЕДЫ, обращение его подзащитного с просьбой дать возможность врачу провести осмотр руководством СИЗО игнорируются.

Кроме того, как утверждает адвокат, "в протоколах допросов отражается не та информация, которую он (Р.ФЛЭТЧЕР) предоставляет, искажаются его слова, до сих пор Р.ФЛЭТЧЕР не получил копию решения о взятии под стражу, в том числе - из апелляционного, а официальные документы, которые он пишет в правозащитные организации, теряются или не отправляются канцелярией СИЗО".

Исходя из изложенного, А.СЕРЕДА отметил: "Я вижу лично, что вся деятельность правоохранительных органов направлена не на установление истины (по делу), а на то, чтобы досказать его вину".

Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.ФЛЭТЧЕР был задержан 22 ноября 2008 года.

По данным МВД, Р.ФЛЭТЧЕР обманул украинских граждан по меньшей мере на 500 млн. грн.

В ходе тренингов Р.ФЛЭТЧЕР выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о различных инвестиционных проектах, за счет которых возможно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займов и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и у них брали деньги.