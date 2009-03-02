В.Кириленко считает, что решение проблемы местного самоуправления позволит получить реальные рычаги выхода из кризиса

Киев. 2 марта. УНИАН. Лидер депутатской группы “За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что решение проблемы местного самоуправления позволит получить реальные рычаги выхода из кризиса.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы решили еще раз обратиться к теме местного самоуправления, поскольку считаем, что это та проблема, в случае решения которой мы можем получить реальные рычаги выхода страны из кризиса”, - сказал народный депутат.

По убеждению В.КИРИЛЕНКО, местные общины, а также городские, поселковые и сельские председатели нуждаются в защите и поддержке на высшем уровне. “Я не устану об этом говорить вплоть до того времени, пока реальные проблемы местного самоуправления в конечном итоге не получат решения в парламенте, правительстве и во всех органах власти, которые за это ответственны”, - добавил он.

В.КИРИЛЕНКО считает, что в ближайшее время необходимо принять законы в интересах местного самоуправления.

“Я далек от того, что мы должны пересматривать всю законодательную базу, поскольку у нас действует рамочный, абсолютно европейский закон о местном самоуправлении. Но мы должны решить независимо от политической окраски и цвета партбилетов те вопросы, которые поднимают городские председатели от Львова до Донецка, от Чернигова до Симферополя”, - убежден он.

В частности, речь идет о внесении изменений в Бюджетный кодекс, принятие закона о местных налогах и сборах и закона об Ассоциации местного самоуправления.

“Также необходимо разблокировать финансовые возможности местного самоуправления не только в плане увеличения местных налогов, которые остаются на местах полностью, но и в плане предоставления права на заимствование и, по сути, внешнюю деятельность местным общинам”, - добавил депутат.

В.КИРИЛЕНКО также выразил убеждение в том, что политические баталии, происходящие в Киеве, не должны отражаться на местной власти, а такие тенденции, по его словам, есть.

Он также сказал, что группа “За Украину!” будет предлагать вариант смешанной системы выборов в Верховную Раду и, очевидно, вариант смешанной системы для местных выборов. “Хотя в группе “За Украину!” дискуссия продолжается, у нас много сторонников мажоритарной системы на местных выборах”, - добавил он.

Группа “За Украину!” также будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые не решены в бюджете 2009 года относительно местного самоуправления, были внесены правительством и парламент проголосовал изменения в бюджет на этот год, добавил В.КИРИЛЕНКО.