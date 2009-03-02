АФЗУ надеется, что на этой неделе парламент преодолеет вето Президента на законопроект по недопущению кризиса в АПК

Киев. 2 марта. УНИАН. Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) надеется, что на текущей пленарной неделе парламент Украины преодолеет вето Президента Украины на законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации Иван ТОМИЧ.

По его словам, ассоциация обратилась ко всем народным депутатам, ко всем фракциям с призывом преодолеть вето Президента на данный законопроект.

«Я думаю, что каждый зарегистрированный в зале народный депутат проголосует за преодоление вето… Думаю, никто не будет выступать против украинского села накануне посевной кампании», – сказал И.ТОМИЧ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала депутатов преодолеть вето Президента на указанный законопроект.

“Нужно только преодолевать вето. Если будем учитывать новые редакции, это (на это потребуется – УНИАН) еще месяц. Вы (аграрии – УНИАН) не будете иметь закон”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, ей очень жаль, что в такой сложный для страны момент, когда все рассчитывают на этот закон, Президент ветировал его.

Напомним, этот закон уже дважды был ветирован Президентом.

По информации пресс-службы Президента, парламентом были учтены не все замечания Президента. В частности, прелагаемые законом порядок и особенности осуществления Национальным банком Украины поддержки ликвидности коммерческих банков, которые выдали кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе предоставление стабилизационного кредита) не только противоречат нормам Конституции Украины и Закона «О Национальном банке Украины», но и могут повлечь случаи невозвращения депозитов вкладчикам банка при отсутствии имеющихся для таких выплат денежных ресурсов, чем, соответственно, будет нарушено право вкладчика на получение вклада в полном объеме.

Не может быть поддержано и изменение, которым предлагается установить запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года и расширяется перечень видов земель, на которые он распространяется.

Это не согласовывается с требованиями Земельного кодекса Украины, которыми введен мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения на период до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель.